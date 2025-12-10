Les accords de paix promus par Donald Trump menacés

Présentés par Donald Trump comme la preuve de son rôle de « président de la paix », plusieurs accords signés sous son impulsion connaissent un revers majeur. Moins d’une semaine après l’accord entre la RDC et le Rwanda conclu à Washington en sa présence, et moins de deux mois après le cessez-le-feu signé en Malaisie entre la Thaïlande et le Cambodge, les combats ont repris dans les deux régions. Ces rebondissements remettent en question l’efficacité et la solidité des efforts de médiation portés par l’ancien président américain.

Reprise des combats dans l’est de la RDC malgré un accord jugé « historique »

Dans la région du Sud-Kivu en RDC, de nouveaux affrontements impliquant le M23, soutenu par le Rwanda selon Kinshasa, ont déclenché une vague d’inquiétude internationale. Le Groupe de contact pour la région des Grands Lacs a exprimé sa « profonde préoccupation » et demande l’arrêt immédiat des offensives, ainsi que le retrait des forces rwandaises et du M23 des zones qu’ils occupent — comme prévu dans l’accord signé à Washington.

La Maison Blanche avait salué ce texte comme un tournant majeur après des mois de négociations impliquant l’Union africaine, les États-Unis et le Qatar. Mais les violences, qui provoquent de nouveaux déplacements de populations, montrent à quel point la situation demeure fragile. Washington dit poursuivre ses efforts diplomatiques pour garantir le respect du cessez-le-feu.

Le cessez-le-feu cambodgien-thaïlandais s’effrite également

Sur la frontière disputée entre la Thaïlande et le Cambodge, les tensions ont aussi ressurgi. Un accrochage ayant blessé des soldats thaïlandais a déclenché cinq jours de combats meurtriers, poussant plus de 100 000 civils à fuir la zone. Pourtant, les deux pays avaient signé fin octobre un accord de désescalade soutenu par Trump à Kuala Lumpur.

Le département d’État américain appelle les deux armées à respecter l’accord et à protéger les civils. Un responsable de l’administration américaine affirme que Trump attend des deux gouvernements — comme de ceux du Rwanda et de la RDC — qu’ils appliquent « sans délai » les engagements pris.

Des succès diplomatiques remis en cause

Trump met régulièrement en avant une liste de sept ou huit accords censés illustrer son efficacité diplomatique, dont ceux cités plus haut. Mais plusieurs d’entre eux restent incertains ou non appliqués. Le plan international visant à mettre fin à la guerre Israël-Hamas est au point mort. Les tentatives d’apaisement entre la Russie et l’Ukraine n’ont pas abouti. Et d’autres médiations qu’il revendique — entre l’Inde et le Pakistan, l’Égypte et l’Éthiopie, ou encore l’Arménie et l’Azerbaïdjan — demeurent instables.