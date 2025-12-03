Plus de 20 millions de Soudanais touchés par la famine, selon le PAM

Le Programme alimentaire mondial a averti que l'insécurité alimentaire au Soudan, déchiré par la guerre, a affecté plus de 20 millions de personnes dans le pays.

Le directeur exécutif adjoint du PAM, Carl Skau, a déclaré que l'impossibilité d'accéder à certaines zones, comme El-Fasher, une grande ville de la région du Darfour occidental, reste le principal problème.

"Lorsque nous y avons accès, nous parvenons à repousser les attaques et à sauver des vies", a-t-il déclaré à l'Associated Press.

La famine sévit à el-Fasher et dans la ville de Kadugli, dans la province méridionale du Kordofan méridional, indique la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire dans un nouveau rapport.

Le PAM a déclaré avoir atteint plus de quatre millions de personnes par mois au Soudan, mais les besoins restent criants.

Les coupes budgétaires ont également ébranlé la chaîne d'approvisionnement de l'organisation et les travailleurs humanitaires sont exposés à de graves risques dans les zones de conflit.

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril 2023 lorsqu'une lutte de pouvoir entre l'armée et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide a débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et ailleurs dans le pays.

La guerre dévastatrice a tué plus de 40 000 personnes, selon les chiffres de l'ONU, mais les organisations humanitaires affirment qu'il s'agit d'une sous-estimation et que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Elle a provoqué la plus grande crise humanitaire du monde, avec plus de 14 millions de personnes forcées de fuir leur foyer, a alimenté des épidémies et a plongé certaines parties du pays dans la famine.