Soudan : la difficile réinsertion des enfants séparés de leurs familles

Au Soudan, plus de 400 enfants sont arrivés le mois dernier dans le camp de Tawila, séparés de leurs familles alors qu’ils fuyaient les violences dans l’ouest du Darfour. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés qui sonnette l’alarme.

"Nous voyons des enfants s'occuper d'autres enfants parce que leurs parents ont disparu, parce que leurs parents ont été détenus. Ce n'est pas de la sécurité. Alors oui, je pense que tout le monde ici autour de moi est très stressé, très traumatisé par ce qui se passe et sait que quelle que soit la situation de calme dans laquelle ils se trouvent, elle est extrêmement fragile.", explique Mathilde Vu, responsable du plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés.

Bien qu'ils bénéficient d'un soutien psychologique de la part des travailleurs humanitaires dans les camps de déplacés de Tawila, ces enfants sont traumatisés.

"C'est pourquoi nous demandons plus d'éducation pendant les situations d'urgence. Cela permet de sauver des vies alors que tant d'enfants vivent actuellement un traumatisme terrible : ils ont été affamés pendant dix-huit mois, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont fait un voyage terrible et mortel jusqu'à Tawila'', déclare responsable du plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés.

Progressivement, ces enfants s’habituent dans leur nouvel environnement. Même si au départ leur intégration n’a pas été facile comme le souligne Nidaa qui vit dans le camp.

"Lorsqu'ils sont arrivés ici, leur état était agressif. Ils étaient renfermés, violents et avaient de nombreux comportements négatifs. Dieu merci, après avoir passé du temps avec eux et organisé plusieurs séances, leur état s'est amélioré. L'enfant qui était renfermé ou qui n'interagissait pas avec les autres enfants, ainsi que l'enfant qui était agressif et qui avait l'habitude de frapper les autres, sont tous devenus plus engagés.’’, souligne-t-elle.

Le conflit au soudan a débuté en avril 2023 et a déjà déplacé 12 millions de personnes selon l’OMS.