Les enfants réfugiés soudanais paient le prix de la politique stricte de l'UE

L’organisation de défense des droits de l'enfant Save the Children dénonce la violation des droits des enfants réfugiés soudanais. L’ONG accuse l’Union européenne d’être en partie responsable car elle coopère avec les pays comme l’Égypte ou la Libye qui accueillent aujourd’hui des centaines de milliers de mineurs.

« Pendant la guerre, j'ai vu beaucoup de choses de mes propres yeux. L'armée rebelle a attaqué la maison de notre voisin et a emmené les enfants. Certains ne sont jamais revenus. C'était dangereux parce qu'il n'y avait plus d'eau ni de nourriture. Les traitements étaient très mauvais en prison, car il n'y avait pas d'eau à chaque fois. », s'est confié un réfugiké soudanais.

Des chercheurs de l'organisation se sont entretenus avec 66 enfants qui ont fui la guerre au Soudan et leur ont fait part de leurs expériences.

Quatre millions d'enfants soudanais fuient la guerre dans leur pays. Si certains sont déplacés à l'intérieur du Soudan, d’autres traversent des nations voisines au cours de leur périple.

L’organisation finance des investissements dans les garde-côtes et le contrôle des frontières, afin d'empêcher un plus grand nombre de personnes de traverser vers l'Europe. Pourtant, les réfugiés continuent de le faire et le nombre d'enfants augmente.

Avant et pendant leur fuite, les enfants sont confrontés à une accumulation de violences, d'exploitation et d'événements traumatisants. Ils paient le prix de la politique de plus en plus stricte de l'UE : l'accent mis sur des contrôles stricts aux frontières conduit les enfants non accompagnés les plus vulnérables à tomber entre les mains de trafiquants et les rend invisibles aux yeux des travailleurs humanitaires, explique Save the Children.