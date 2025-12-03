Le Mali récupère 1,2 milliard de dollars auprès des sociétés minières

Le Mali a recouvré 761 milliards de francs CFA, soit environ 1,2 milliard de dollars, d'arriérés auprès des sociétés minières, a annoncé son ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou. Il s’agit de l’une des plus importantes récupérations du pays dans son secteur extractif.

Cette somme fait suite à un audit approfondi du secteur minier, lancé au début de l’année 2023 par le gouvernement militaire. L’enquête avait mis en lumière des manques à gagner massifs pour l’État, estimés entre 300 et 600 milliards de francs CFA, et ouvert la voie à un nouveau code minier.

Cette réforme a notamment augmenté les redevances, renforcé la participation de l’État dans les sociétés minières et supprimé certaines clauses de stabilité. Elle a également entraîné un conflit de deux ans avec le minier canadien Barrick Mining, premier producteur d’or du Mali, avant la conclusion d’un accord en novembre dernier.

Le ministre Sanou, s’exprimant lundi à la télévision publique, n’a pas précisé si les 761 milliards incluaient les 244 milliards de francs CFA liés à cet accord avec Barrick. Cette opération marque néanmoins une étape majeure dans la refonte du secteur minier malien et le renforcement des recettes publiques.