Le Mali révoque des centaines de permis de recherche minière

Le ministère des Mines au Mali a pris la décision de révoquer plusieurs centaines de permis de recherche d’or et de substances minérales attribués entre 2009 et 2021. Les autorisations avaient été accordées à plusieurs sociétés qui opèrent dans les régions Kayes, Koulikoro et Sikasso notamment.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un processus d’assainissement et de régulation du secteur minier malien. Les autorités souhaitent rétablir la transparence est l’ »efficacité dans la gestion du patrimoine minier malien tout en ouvrant la voie à de nouveaux acteurs plus respctueux du cadre réglementaire.

Les entreprises Wafi Miing SARL et Africa Mining sont notamment concernées.

Ces révocations font suite à des constats de non-conformité aux obligations légales et contractuelles notamment en matière d’investissement, de respect des délais de travaux et de conformité administrative.