Fin du bras de fer entre le Mali et la compagnie minière Barrick

Le Mali et la compagnie Barrick ont trouvé un accord au sujet des mines d’or Loulo et de Gounkoto. Ce règlement a été annoncé lundi par la compagnie minière canadienne.

Le document prévoit le versement par Barrick, de 430 millions de dollars au gouvernement malien. Un acompte doit être verser six jours après la signature de l’accord. De son côté, le Mali s’engage à abandonner les accusations contre la compagnie, ses filiales et ses employés.

Bamako doit aussi restituer le complexe minier Loulo-Gounkoto sera restitué à la compagnie minière. C’est un retour à la normale qui se profile à l’horizon entre Bamako et ce partenaire minier.

Une décrispation après deux ans de tensions. Entre saisie d’au moins 3 tonnes d’or de Barrick d’une valeur de 250 millions de dollars en janvier par les autorités locales suspension temporaire de la production par les Canadiens.