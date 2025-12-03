Airbus annonce l'inspection de 628 avions A320

Airbus a annoncé mardi que jusqu'à 628 de ses populaires avions A320 dans le monde pourraient devoir être inspectés pour un « problème de qualité » concernant une plaque métallique.

Dans un message à l'AFP, le constructeur aéronautique européen a précisé que ce chiffre représentait « le nombre total d'appareils potentiellement concernés », mais « cela ne signifie pas que tous ces appareils sont nécessairement concernés ».

Airbus a ajouté que le nombre d’avions devant être vérifiés « diminue jour après jour à mesure que les inspections progressent, afin d’identifier ceux qui nécessitent une action spécifique ».

Lundi, Airbus avait indiqué avoir détecté ce « problème de qualité chez un fournisseur », mais avait assuré que le problème était « contenu » et ne concernait qu'un nombre limité de panneaux métalliques sur des A320 ».

L’action Airbus a chuté suite à l'annonce de ces problèmes de qualité au niveau des panneaux du fuselage, qui ont entraîné un retard dans la livraison de certains appareils A320.

Ces rapports sur un nouveau problème interviennent après un incident distinct : la semaine dernière, Airbus avait indiqué qu'environ 6 000 de ses A320 ne devaient pas voler avant une mise à jour logicielle, à la suite d’un incident survenu aux États-Unis.

Produit depuis 1988, l’A320 est l’avion le plus vendu au monde. Airbus en avait vendu 12 257 à la fin septembre, contre 12 254 Boeing 737 sur la même période.