Rwanda : la technologie chinoise à l’honneur au sommet Aviation Afrique

La neuvième édition du Sommet et de l’Exposition Aviation Afrique s’est tenue à Kigali, au Rwanda, jeudi et vendredi. L’événement a été l’occasion de mettre en avant la présence des technologies chinoises dans le secteur aéronautique africain.

Sous le thème « Collaborer pour débloquer la croissance de l’Afrique », il a rassemblé 1 700 professionnels et plus de 100 entreprises. Ils ont abordé les défis de l’industrie aéronautique africaine, ainsi que les opportunités offertes par l’innovation technologique.

Lors de l’ouverture, le président rwandais Paul Kagame a souligné que le coût élevé du transport aérien freine le tourisme et la connectivité. Il a appelé à ouvrir davantage le ciel africain et à encourager la collaboration pour rendre l’aviation plus abordable et durable.

L’un des points forts de l’exposition a été l’EH216-S, un véhicule aérien sans pilote (eVTOL) fabriqué par l’entreprise chinoise EHang. En présence des dirigeants rwandais et chinois, cet avion électrique a effectué son premier vol en Afrique. Melissa Rusanganwa, responsable de la coopération à la Rwanda Civil Aviation Authority, a déclaré : « Je suis très heureuse de voir cette technologie ici au Rwanda. Nous espérons pouvoir l’utiliser bientôt en Afrique. »

L’EH216-S peut transporter deux passagers avec une charge maximale de 220 kg. Propulsé par 16 hélices, il décolle et atterrit verticalement, atteint 130 km/h, en volant sous 1 000 mètres d’altitude, avec une portée de 30 km. C’est le premier eVTOL au monde à obtenir une certification officielle.

Malgré ses 17 % de la population mondiale, l’Afrique ne représente que 5 % du volume du transport aérien mondial. Ce décalage montre le potentiel de développement de cette technologie sur le continent. La coopération entre la Chine et l’Afrique dans ce domaine ouvre de belles perspectives pour l’avenir.