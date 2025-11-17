Trois pays africains rejoignent la coalition pour taxer l'aviation de luxe

Djibouti, le Nigeria et le Soudan du Sud ont rejoint la coalition de huit pays créée fin juin pour instaurer une taxe sur les classes premium et les jets privés, aux côtés notamment de la France, de l’Espagne et du Kenya. Le Brésil, pays hôte de la COP30, a pour sa part intégré la coalition en tant qu’observateur, tout comme les Fidji et le Vanuatu.

Cette initiative vise à répondre à la question du financement de l’adaptation au changement climatique.

Parmi les États ayant déjà instauré une telle taxe comme la France certains souhaitent désormais aller vers un niveau de taxation plus élevé et plus progressif, même si le gouvernement français a récemment indiqué ne pas envisager de nouvelles mesures pour l’instant.

Parallèlement, des milliers de personnes ont défilé dans une ambiance festive et conviviale samedi 15 novembre 2025 à Belém, afin de « faire pression » sur les négociateurs de la COP30 réunis dans cette ville d’Amazonie brésilienne. Les manifestants ont appelé à des actions urgentes contre le réchauffement climatique.