Cameroun : Anicet Ekane, une mort en détention qui interroge

Au siège du parti Manidem à Douala, c’est la consternation. Les militants peinent à croire à la disparition d’Anicet Ekane, figure emblématique de leur mouvement.

Une immense tristesse nous envahit, confie Bedimo Kouoh, cadre du parti. Nous perdons un camarade, un président, un compagnon de lutte, mais surtout un guide dans notre combat politique. La désolation est d’autant plus grande qu’il n’aura pas vu aboutir son rêve : un Cameroun démocratique, où il fait bon vivre, où chaque citoyen peut espérer une vie digne.

Selon ses avocats, Anicet Ekane a passé plus de 38 jours en détention sans être jugé, et sans accès à des soins appropriés. Sa famille, sous le choc, accuse directement le pouvoir en place. « Nous refusons toute enquête gouvernementale, déclare Gertrude Ekane, sa sœur. Mon frère était vivant, ils auraient dû enquêter avant de l’incriminer. Au Cameroun, trop d’enquêtes restent sans suite. Pourquoi faire semblant maintenant ? »

Pour ses proches et ses camarades de lutte, cette tragédie s’inscrit dans une logique de répression ciblée. « Les circonstances de sa mort sont une catastrophe, un drame social, un crime contre la jeunesse de ce pays, s’indigne Jean Achille Epoue Fils, sympathisant. Nous partageons avec la famille ce sentiment d’une destruction méthodique de l’opposition. »

Alors que plusieurs pays et organisations internationales réclament une enquête indépendante et transparente, l’autopsie prévue ce matin à Yaoundé a été reportée à la demande de la famille, qui dénonce ne pas avoir été consultée. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, a adressé ses condoléances à la famille et annoncé une enquête pour élucider les causes du décès.

Une marche blanche est annoncée ce mercredi 3 décembre devant le siège de son parti le Manidem.