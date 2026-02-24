Mort d'Anicet Ekane au Cameroun : la famille va pouvoir récupérer la dépouille 

Anicet Ekane est mort le 1ᵉʳ décembre 2025, au Secrétariat d’État à la Défense (SED), à Yaoundé, 38 jours après avoir été interpellé. Les circonstances de son arrestation et de sa détention pendant plus de trente jours sont encore floues.

Après plus de deux mois, les scellés apposés sur le corps d'Anicet Ekane, ont été levés ce lundi par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire.

Une décision qui fait suite à trois requêtes déposées par les avocats de la famille du défunt. Ces derniers dénonçaient jusqu’ici une "séquestration" du corps. Ils réclament également le rapport d'autopsie, qui n’a toujours pas été délivré, près de trois mois après le décès.

Président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM), Anicet Ekane est arrêté à Douala le 24 octobre 2025, avec d’autres cadres de son parti, au lendemain de l’annonce de la victoire de Paul Biya, à la présidentielle du 12 octobre. Au pouvoir depuis 1982, Biya rempile alors pour un huitième mandat consécutif.

Ekane est accusé d'insurrection et de rébellion après avoir reconnu la victoire d’Issa Tchiroma Bakary à cette élection.

Figure historique de la lutte politique contre le système Biya, l’annonce de son décès à l'âge de 74 ans a provoqué une véritable onde de choc dans tout le pays.