Cameroun : Anicet Ekane mort de "causes naturelles”, selon les autorités

Le Cameroun a déclaré mardi que l'opposant Anicet Ekane était décédé de causes naturelles après avoir été arrêté à la suite d'une élection présidentielle contestée qui a reconduit Paul Biya au pouvoir pour un huitième mandat.

Selon le gouvernement camerounais, l'homme de 74 ans a été arrêté dans la capitale économique Douala le 24 octobre, pour avoir prétendument fomenté des manifestations violentes.

Une déclaration du ministère de la Défense lue mardi à la radio publique indique qu'un rapport médico-légal sur la mort en détention de la figure d'opposition "a conclu que le décès était naturel" et a montré "une absence totale de lésions traumatiques". Il indique que "de graves pathologies [...] ont coûté la vie à un patient ayant de lourds antécédents médicaux".

Anicet Ekane a été arrêté avec d'autres dirigeants qui avaient publiquement soutenu la revendication de victoire du candidat de l'opposition Issa Tchiroma Bakary. Il dirigeait depuis plusieurs années le parti Mouvement africain pour la nouvelle indépendance du Cameroun (Manidem).

Les missions britannique, canadienne et de l'Union européenne avaient toutes appelé à une enquête transparente sur la mort d'Ekane. Maurice Kamto, la principale figure de l'opposition au Cameroun, avait exprimé son indignation, dénonçant un "crime d'État".

"Il a été, comme d'autres opposants, détenu de manière totalement arbitraire et dans des conditions inhumaines", avait déclaré la famille d'Ekane, affirmant qu'un appareil qu'il utilisait quotidiennement pour l'assistance respiratoire lui avait été confisqué.

"Ses pathologies étaient clairement connues des autorités judiciaires", ont ajouté les représentants légaux de la famille, qui affirment avoir alerté les autorités de la détérioration de l'état de santé de l'opposant.

Le corps d'Anicet Ekane a été remis à sa famille lundi, selon la télévision d'État.

Une opposition unie contre Biya

Au pouvoir depuis près de 43 ans, Biya a été réélu pour sept ans lors des élections d'octobre 2025. Il est seulement la deuxième personne à diriger le Cameroun depuis son indépendance de la France en 1960.

Il gouverne d'une main de fer, réprimant toute opposition politique et armée, et se maintenant au pouvoir malgré les bouleversements sociaux, les inégalités économiques et la violence séparatiste.

Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre qui a rejoint l'opposition, a fait sensation en mobilisant les jeunes désireux de changement. Il s'est déclaré vainqueur du scrutin et a appelé à plusieurs reprises à défendre sa victoire, déclenchant des manifestations qui ont été brutalement réprimées.