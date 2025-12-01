Maroc : victoires d’El Baz, Cherkab, Mhamdi et Bassiri lors de la Darb Race

La Darb Race 2025 a livré un spectacle sportif de haut niveau à Dar Bouazza, où plus de trois mille participants ont convergé pour prendre part à une manifestation qui s’impose désormais comme l’un des rendez-vous majeurs du calendrier athlétique national.

Portée par l’Association Darb Event, cette édition, organisée sous le slogan « Sea, Sun and Run », a une nouvelle fois mis en valeur les atouts du littoral et la dynamique sportive de la région.

Sur le semi-marathon, long de 21 kilomètres, Youssef El Baz a confirmé sa bonne forme en s’adjugeant une victoire nette, devançant Hassan Benbella et Mohamed Nait Ali. Chez les dames, Lamyaa Cherkab a pris le dessus sur l’Américaine Kimberly Chriscaden, tandis que Douss Bennani Sonia a complété le podium.

La course des 10 kilomètres a, quant à elle, été marquée par la participation symbolique du champion du monde Soufiane El Bakkali, venu encourager les coureurs et valoriser l’événement. Côté performances, Adnane Mhamdi s’est imposé chez les hommes, alors que Rania Bassiri a dominé la course féminine, toutes deux saluant une ambiance exceptionnelle.

Les participants ont unanimement souligné la qualité de l’organisation : un parcours homologué, totalement sécurisé, des zones de ravitaillement bien positionnées, une assistance médicale disponible à tout moment et des animations musicales tout au long du tracé. La particularité de cette édition réside dans l’accès entièrement gratuit à la course, une première au Maroc, avec des dossards offerts à l’ensemble des concurrents.

La cérémonie de remise des prix, en présence des autorités locales et de nombreux acteurs du secteur sportif, est venue clôturer cette journée. Une réussite qui confirme la montée en puissance de la Darb Race et son ancrage durable dans le paysage sportif national.