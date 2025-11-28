Présidentielle en Ouganda : Bobi Wine part en campagne "surveillée"

Bobi Wine, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle de janvier en Ouganda, a rencontré ses partisans ce jeudi.

Les médias locaux ont rapporté que la foule rassemblée sous la bannière la Plateforme pour l'unité nationale, s’était rassemblée au bord des routes pour saluer l'arrivée de sa campagne à Kayunga, à environ 75 kilomètres au nord-est de la capitale, Kampala.

La police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour empêcher la campagne.

Les images diffusées par les médias montrent M. Wine s'adressant directement à la police depuis le toit d'un véhicule en clamant aux agents que ce qu’ils faisaient était illégal.

Les élections de janvier comprennent les élections présidentielles, législatives et locales. Le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été autorisé par la commission électorale du pays à se présenter pour un nouveau mandat.

Le NUP et Bobi Wine ont mobilisé leurs partisans dans tout le pays dans le cadre d'une campagne de masse, présentant les élections comme une occasion d'apporter des changements significatifs.

Wine, dont le nom d'origine est Robert Kyagulanyi Ssentamu, s'est lancé dans la politique après une carrière réussie de musicien, ce qui lui a permis de gagner le soutien des jeunes électeurs.