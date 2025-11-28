Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Présidentielle en Ouganda : Bobi Wine part en campagne "surveillée"

Le législateur ougandais, pop star et critique du gouvernement connu sous le nom de Bobi Wine, à Nairobi, au Kenya   -  
Copyright © africanews
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Ouganda

Bobi Wine, candidat de l’opposition à l’élection présidentielle de janvier en Ouganda, a rencontré ses partisans ce jeudi.

Les médias locaux ont rapporté que la foule rassemblée sous la bannière la Plateforme pour l'unité nationale, s’était rassemblée au bord des routes pour saluer l'arrivée de sa campagne à Kayunga, à environ 75 kilomètres au nord-est de la capitale, Kampala.

La police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour empêcher la campagne.

Les images diffusées par les médias montrent M. Wine s'adressant directement à la police depuis le toit d'un véhicule en clamant aux agents que ce qu’ils faisaient était illégal.

Les élections de janvier comprennent les élections présidentielles, législatives et locales. Le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été autorisé par la commission électorale du pays à se présenter pour un nouveau mandat.

Le NUP et Bobi Wine ont mobilisé leurs partisans dans tout le pays dans le cadre d'une campagne de masse, présentant les élections comme une occasion d'apporter des changements significatifs.

Wine, dont le nom d'origine est Robert Kyagulanyi Ssentamu, s'est lancé dans la politique après une carrière réussie de musicien, ce qui lui a permis de gagner le soutien des jeunes électeurs.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.