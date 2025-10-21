L'Ouganda fixe les élections générales au 15 janvier 2026

La commission électorale ougandaise a fixé mardi au 15 janvier la date des élections générales dans le pays, lors desquelles le président octogénaire Yoweri Museveni tentera de prolonger son règne jusqu'à près d'un demi-siècle.

Actuellement, quatrième dirigeant africain ayant exercé le plus longtemps, le gouvernement de Museveni a modifié la constitution à deux reprises afin de supprimer les limites d'âge et de mandat, lui permettant ainsi de rester au pouvoir depuis 1986.

Comme lors des élections de 2021, le principal rival de Museveni devrait être Bobi Wine, une pop star de 43 ans reconvertie en homme politique, qui a mis à profit sa célébrité pour se constituer une large base de soutien parmi les jeunes électeurs.

Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, affirme que Museveni a remporté les dernières élections grâce à des fraudes électorales, à l'intimidation des électeurs, à la corruption et à d'autres tactiques de manipulation.

Les responsables du parti au pouvoir rejettent ces accusations et affirment que Museveni a remporté les élections grâce à un soutien sincère.

Six autres candidats représentant des partis plus modestes se présentent à la prochaine élection présidentielle, et les électeurs éliront également les membres du Parlement.

Ancien rebelle, Museveni est reconnu pour avoir stabilisé l'Ouganda, favorisé la croissance économique et lutté contre le VIH/sida.

Mais ses détracteurs dénoncent la répression des opposants politiques, les violations des droits humains et les scandales de corruption de son gouvernement. Les responsables ont nié les allégations de violations des droits humains et affirment que les personnes détenues bénéficient d'une procédure régulière.

Le gouvernement de Museveni espère que le début des exportations de pétrole brut l'année prochaine à partir des gisements exploités par le français TotalEnergies (TTEF.PA), ouvre un nouvel onglet et le chinois CNOOC contribuera à propulser la croissance économique à deux chiffres.

L'Ouganda est un acteur géopolitique important en Afrique de l'Est et a déployé des troupes en Somalie, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et en Guinée équatoriale dans le cadre de missions de maintien de la paix, de lutte contre l'insurrection ou de coopération militaire.