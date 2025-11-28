Guinée-Bissau : pas d'ingérence étrangère dans le coup d'État, selon une experte

Les soldats de Guinée-Bissau ont annoncé jeudi la nomination d'un nouveau chef de la junte, consolidant ainsi la prise de pouvoir par la force qui a commencé après une élection présidentielle contestée, dans ce que le principal candidat de l'opposition a qualifié de stratagème pour l'empêcher de prendre le pouvoir.

Le haut commandement militaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest a nommé le général Horta N'Tam à la tête du gouvernement militaire, qui supervisera une période de transition d'un an, selon une déclaration diffusée par la télévision d'État.

La Guinée-Bissau, l'un des pays les plus pauvres du monde, a connu des coups d'État et des tentatives de coup d'État depuis son indépendance du Portugal il y a plus de 50 ans, y compris une tentative de coup d'État en octobre.

Le lieu où se trouve le président déchu Umaro Sissoco Embaló n'était toujours pas connu jeudi.

Il a déclaré aux médias français mercredi qu'il avait été arrêté par des soldats alors que des coups de feu retentissaient près du palais présidentiel.

Beverly Ochieng, analyste au sein de la société de conseil en gestion des risques Control Risks, a minimisé la probabilité d'une ingérence étrangère dans la prise de pouvoir, soulignant plutôt la fragilité des institutions du pays, héritée de son passé de colonie portugaise.

"Certains ont essayé d'établir un lien avec la Russie, mais Embaló et son administration ont toujours été diplomatiquement ambigus", a-t-elle déclaré à l'Associated Press depuis Dakar.

"Il est assez proche de la France. Il est également assez proche de la Russie.

L'opposition, quant à elle, a prétendu qu'Embaló avait fabriqué le coup d'État pour éviter une défaite électorale lors du scrutin présidentiel de dimanche, qui est très disputé.

"Le sentiment qui se dégage de l'opposition et des sociétés civiles est qu'il s'agit d'une mise en scène", a déclaré M. Ochieng.

Ils considèrent que le fait que les auteurs du coup d'État étaient des alliés proches de l'ancien président et sa capacité à communiquer avec le monde extérieur sont des preuves que le coup d'État a été organisé.

L'Associated Press n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Ce coup d'État est le dernier en date d'une série de prises de pouvoir militaires en Afrique de l'Ouest, où la démocratie a récemment été remise en question par des élections contestées qui, selon les analystes, pourraient enhardir les militaires.

Il fait suite à des élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées à un moment critique pour le pays africain, car Embaló, un ancien général de l'armée âgé de 53 ans, était confronté à une crise de légitimité.

L'opposition a déclaré que son mandat avait expiré depuis longtemps et a refusé de le reconnaître comme président.