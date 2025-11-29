Guinée-Bissau : Umaro Sissoco Embaló, cerveau penseur de sa propre chute ?

Guinée-Bissau
Umaro Sissoco Embaló serait-il le commanditaire de sa propre chute ? La polémique enfle alors que la junte conforte son pouvoir à Bissau.
L’ex-président nigérian Goodluck Jonathan pense que le coup de force intervenu en alors que la Guinée-Bissau attendait les résultats de la présidentielle est une initiative du chef de l’Etat déchu.
"Faute de mieux, je dirais qu'il s'agissait peut-être d'un coup d'État cérémoniel. Pour deux raisons. C'est le président, le président (Umaro Sissoco) Embaló, qui a annoncé le coup d'État. Avant que, plus tard, (lorsque) les militaires ne viennent s'adresser au monde pour dire qu'ils étaient en charge de tout. Embaló avait déjà annoncé le coup d'État, ce qui est étrange. Non seulement Embaló a annoncé le coup d'État, mais pendant que le coup d'État avait lieu, il utilisait son téléphone et s'adressait aux médias du monde entier pour leur dire qu'il avait été arrêté.'', a-t-il déclaré.
Un film des événements considéré comme une farce par Goodluck Jonathan. Pour l'ex-président nigérian, le mode opératoire interroge.
"Les militaires ne prennent pas le contrôle des gouvernements, et le président en exercice qu'ils renversent serait autorisé à donner des conférences de presse et à annoncer qu'il a été arrêté. Pourquoi cela se produit-il ? Qui se moque de qui ? Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau est très inquiétant pour moi qui crois en la démocratie.’’ , s'interroge l'ancien président du Nigeria.
Le Premier ministre sénégalais abonde dans le même sens, pour Ousmane Sonko ce coup d’état est une ‘’ combine’’ pour stopper le processus électoral en cours. Ironie du sort, c’est au Sénégal qu’Embalo a trouvé refuge.
