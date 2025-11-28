Guinée-Bissau : les militaires nomment un nouveau Premier minsitre

Les militaires qui ont pris le pouvoir de la Guinée-Bissau ont nommé un nouveau Premier ministre ce vendredi 28 novembre.

Ilidio Vieira Té, qui occupait jusqu'à présent le poste de ministre des Finances, cumulera la fonction de chef du gouvernement de transition qu'il continuera d'exercer pendant les 12 prochains mois.

Au premier jour de la levée des mesures restrictives, l'ambiance dans la capitale est relativement calme. Les transports publics et privés fonctionnent normalement, certains taxis et motos-taxis circulant. Les marchés sont ouverts et certains commerçants vendent leurs produits, mais avec moins de clients. Les institutions publiques sont fermées, à l'exception des hôpitaux et des centres de santé, ainsi que des écoles, en raison des craintes des responsables.

Le président déchu Umaro Sissoco Embalo est arrivé à Dakar au Sénégal jeudi, à bord d'un avion affrété par la Communauté Écon,omique des États d'Afrique de l'Ouest.