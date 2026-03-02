Guinée-Bissau : l'opposition est prête à dialoguer avec les militaires

En Guinée-Bissau, l’opposition a publié samedi un manifeste sur les réseaux sociaux dans lequel elle tend la main aux militaires ayant pris le pouvoir à l’issue des élections du 26 novembre 2025.

Tout en rappelant que les forces de défense ont manqué à leur devoir de neutralité, d’impartialité et d’abstention de toute activité politique, tel que prévu par la loi sur la Défense nationale, la coalition Plateforme de l’Alliance inclusive Terra Ranka et l’API-CG affirment être disposées à engager un dialogue « franc, patriotique, fraternel et authentique ».

Selon elles, l’objectif est de rechercher des solutions plus appropriées pour sortir le pays de la crise institutionnelle et démocratique. L’opposition insiste toutefois sur la nécessité d’un dialogue mené sans recours aux armes ni intimidation. Ce manifeste intervient alors que des poursuites judiciaires visent Domingos Simões Pereira, figure majeure de l’opposition, qui a comparu à la mi-février. Il est accusé de tentative de déstabilisation des institutions.