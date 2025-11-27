Guinée-Bissau : l'ONU et la CEDEAO préoccupés par le coup d'État contre Embalo

La communauté internationale suit de près la situation en Guinée-Bissau, des réactions arrivent de l'ONU et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général des Nations unies, a déclaré que le Secrétaire général suit la situation "en profondeur".

Secrétaire général suit la situation "avec une profonde inquiétude".

"Il appelle toutes les parties prenantes nationales en Guinée-Bissau à faire preuve de retenue et à respecter l'État de droit", a déclaré M. Dujarric.

À Bissau, des soldats sont apparus à la télévision d'État pour dire qu'ils avaient pris le pouvoir dans le pays, suite à des rapports de coups de feu près du palais présidentiel.

Le président a déclaré aux médias français qu'il avait été destitué et arrêté. Les événements de mercredi se sont produits trois jours après les élections nationales. Le haut commandement militaire a affirmé avoir agi en réponse à un plan de déstabilisation du pays impliquant des ressortissants nationaux et étrangers.

Il a suspendu le processus électoral et fermé les frontières.

Depuis son indépendance, la Guinée-Bissau a connu quatre coups d'État et de nombreuses tentatives, dont une a été signalée le mois dernier. Ce coup d'État est le dernier en date d'une série de coups d'État survenus ces dernières années en Afrique de l'Ouest.