Présidentielle en Guinée-Bissau : Dias et Embaló revendiquent la victoire

Le président Umaro Sissoco Embalo vote dans un bureau de vote lors des élections présidentielles et législatives à Bissau, en Guinée-Bissau, le 23 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
Communication office Presidency republicof Guinea Bissau/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and AP

Guinée-Bissau

En Guinée-Bissau, des tensions persistent autour de la proclamation des résultats de la présidentielle. À l’issue du scrutin de ce week-end, le candidat indépendant Fernando Dias et le camp du président sortant Umaro Sissoco Embaló revendiquent chacun la victoire, alors que la commission électorale appelle à la patience et met en garde contre toute annonce prématurée.

Fernando Dias, principal adversaire du président sortant, a salué la mobilisation des électeurs, la qualifiant de démonstration de la volonté de changement, tout en dénonçant de possibles tentatives d’interférence dans le comptage des votes. Il bénéficie du soutien de l’ancien Premier ministre Domingos Simões Pereira, disqualifié cette année pour dépôt tardif de sa candidature.

De son côté, Oscar Barbosa, porte-parole de la campagne d’Embaló, a déclaré à la presse à Bissau que leur candidat avait remporté le scrutin et qu’« il n’y aurait pas de second tour ».

La commission électorale a promis d’annoncer le résultat final d’ici jeudi et a mis en garde électeurs, candidats, partis politiques, coalitions électorales et médias contre toute publication de résultats avant l’officialisation.

