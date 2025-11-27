Guinée-Bissau : les soldats annoncent la nomination d'un nouveau chef de la junte

Les soldats de Guinée-Bissau ont annoncé jeudi la nomination d'un nouveau chef de la junte.

Le Haut commandement militaire consolide ainsi la prise de pouvoir par la force qui a débuté après l’élection présidentielle contestée du 23 novembre dernier.

Le général Horta Inta-A a donc été investi à la tête du gouvernement militaire, qui supervisera une période de transition d'un an, selon une déclaration diffusée à la télévision d'État.

« Créée en réponse aux événements du 26 novembre, cette nouvelle entité militaire a immédiatement pris le pouvoir suprême dans l'État de Guinée-Bissau. Sa durée ne sera que d'un an, soit la durée maximale de la période de transition qui commence aujourd'hui. », a déclaré le général Horta Inta-A.

Fernando Dias, principal candidat de l'opposition a qualifié cette contestation de stratagème visant à l'empêcher de prendre le pouvoir.

La Guinée-Bissau est en proie à des coups d'État et des tentatives de coup d'État depuis son indépendance du Portugal il y a plus de 50 ans, y compris une tentative de coup d'État en octobre.