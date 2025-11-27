Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guinée-Bissau : les soldats annoncent la nomination d'un nouveau chef de la junte

Le nouveau chef de la junte de Guinée-Bissau, le général Horta Inta-A, prête serment à Bissau, le 27 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
TGB Guinea-Bissau via AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

and Associated Press

Guinée-Bissau

Les soldats de Guinée-Bissau ont annoncé jeudi la nomination d'un nouveau chef de la junte.

Le Haut commandement militaire consolide ainsi la prise de pouvoir par la force qui a débuté après l’élection présidentielle contestée du 23 novembre dernier.

Le général Horta Inta-A a donc été investi à la tête du gouvernement militaire, qui supervisera une période de transition d'un an, selon une déclaration diffusée à la télévision d'État.

« Créée en réponse aux événements du 26 novembre, cette nouvelle entité militaire a immédiatement pris le pouvoir suprême dans l'État de Guinée-Bissau. Sa durée ne sera que d'un an, soit la durée maximale de la période de transition qui commence aujourd'hui. », a déclaré le général Horta Inta-A.

Fernando Dias, principal candidat de l'opposition a qualifié cette contestation de stratagème visant à l'empêcher de prendre le pouvoir.

La Guinée-Bissau est en proie à des coups d'État et des tentatives de coup d'État depuis son indépendance du Portugal il y a plus de 50 ans, y compris une tentative de coup d'État en octobre.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.