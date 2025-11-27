Les granulés plastiques contaminent la biodiversité de 23 régions dans le monde

Les écosystèmes sous-marins comme ceux des Galapagos abritent des espèces rares, notamment des requins-baleines, des poissons de récif et des communautés coralliennes.

Ces environnements dépendent de conditions propres et stables, mais ils sont de plus en plus exposés aux nurdles, ces petites boulettes de plastique utilisées dans la fabrication de la plupart des produits de consommation.

Les dernières découvertes sur l'ampleur de cette pollution proviennent de la "Grande chasse aux nourrins", un projet mondial mené par l'organisation caritative Fidra. Ce projet a permis de recueillir des informations auprès de milliers de bénévoles qui ont cherché des nurdles sur les plages et dans les rivières, et qui ont ajouté leurs résultats à une base de données internationale.

« Cette année, nous avons assisté à deux grandes marées noires dans le monde. La première, en mars, a touché la côte britannique après la collision d'un porte-conteneurs en mer du Nord. Des millions d'aiguilles ont fini par s'échouer. En mai 2025, un autre porte-conteneurs a coulé au large de la côte ouest de l'Inde, ce qui a également entraîné un déversement dévastateur d'aiguilles de mer, des millions de granulés s'étant échoués et ayant dévasté les communautés de pêcheurs ainsi que la faune et la flore de cette côte. », a expliquéMegan Kirton, responsable de projet à la Fidra.

Un nouveau rapport révèle que les nurdles contaminent les hauts lieux de la biodiversité dans 23 régions du monde, 90 % des sites étudiés contenant ces boulettes de plastique.

« Il faut des solutions coordonnées au niveau mondial et des actions nationales pour une prévention efficace. La FIDRA appelle donc les entreprises qui manipulent des granulés à mettre en œuvre des mesures de bonnes pratiques à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement. Il peut s'agir de mesures simples, comme le fait d'emballer les granulés de manière plus sûre lorsqu'ils sont à bord des navires. Nous avons également besoin que les gouvernements du monde entier adoptent des lois efficaces pour rendre ces mesures obligatoires. », a ajouté laresponsable de projet à la Fidra.

Alors que les pays se préparent à reprendre les négociations sur un traité mondial des Nations unies sur les plastiques en 2026, les conclusions de la chasse au Grand Nurdle viennent s'ajouter aux appels en faveur de règles internationales plus strictes en matière de gestion des granulés de plastique.