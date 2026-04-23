Côte d'Ivoire : '' Cleen Street'', une association des jeunes contre les déchets

En Côte d'Ivoire, des jeunes rassemblés au sein de l'association '' Cleen Street'' nettoient des caniveaux bouchés par les déchets. Convaincus de la nécessité d’assainir leur environnement.

Ces bénévoles ont choisi le quartier d’Attecoube pour montrer l’exemple. Ce quartier densément peuplé fait partie du Grand Abidjan. La capitale ivoirienne avec ses six millions d’habitants produit au moins 4 500 tonnes de déchets ménagers par jour, selon l'Agence nationale de gestion des déchets.

Mickael Yao a fondé l'association Clean Street après ce qu'il a qualifié de prise de conscience troublante.

"Je me suis dit que ça il faut qu'on lutte contre ça (les déchets jetés dans les rues, NDLR) pour une bonne santé et puis pour l'avenir d'un pays, parce que tout pays qui veut être développé doit d'abord être propre.", explique-t-il.

Les déchets sortis des canalisations sont emballés dans des sacs plastiques. Clean Street » compte désormais plus de 60 membres, principalement des jeunes plus faciles à mobiliser selon son responsable.

"Tu vois une grande personne même pour lui sensibiliser, il va se dire que c'est un enfant qui va me sensibiliser. Donc, il considère ça comme un manque de respect en fait. Donc voilà pourquoi on s'intéresse plus aux jeunes et puis aussi partir dans les différentes écoles pour sensibiliser les élèves.", souligne Mickael Yao.

Ces dernières années, la vaste décharge municipale d’Akouedo, à Abidjan, a été transformée en parc urbain et les déchets sont désormais traités dans une décharge moderne située à la périphérie de la ville.

"Je dirais que le fléau principal, c'est le plastique. C'est le plastique parce que quel que soit les efforts qui sont par ailleurs déployés par ces opérateurs internationaux, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à collecter donc tous ces déchets, vous voyez bien que tous ces sachets, toutes ces bouteilles gâchent le visuel.", déclare Sarah Ouattara, directrice l'Agence nationale de gestion des déchets.

Un décret de 2013 interdisant les sacs en plastique n'était toujours pas appliqué dans le pays.