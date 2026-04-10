Pologne : la « patrouille des grenouilles » sauve des milliers d'amphibiens en migration

Chaque printemps, à Otrębusy, près de Varsovie, des centaines de bénévoles descendent dans les rues pour aider les grenouilles et les crapauds à traverser une route très fréquentée pendant la saison des migrations. Gilets réfléchissants sur le dos et seaux à la main, les habitants patrouillent en soirée le long des lisières de la forêt, surtout après la pluie, afin de transporter les amphibiens en toute sécurité vers les marais voisins. Cette mobilisation est cruciale car une route construite au cours de la dernière décennie coupe un couloir migratoire traditionnel, mettant en danger les populations reproductrices. La « Patrouille des grenouilles » locale, active depuis trois ans, se réunit désormais régulièrement de mars à avril et affirme avoir sauvé quelque 18 000 amphibiens depuis le lancement de l’initiative. Des biologistes de l’université SGGW de Varsovie avertissent que le nombre d’animaux écrasés peut se compter par centaines en une seule nuit, ce qui fait chuter les taux de reproduction et menace les populations locales. Des actions similaires existent en Allemagne, en Russie et aux États-Unis, mais les habitants d’Otrębusy soulignent que leur engagement permet aussi de sensibiliser le public, des familles et des enfants rejoignant les patrouilles pour protéger la faune de leur commune.