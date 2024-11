Mali : 4 cadres de la société canadienne Barrick Gold arrêtés

Les autorités maliennes ont arrêté quatre cadres d'une société minière canadienne, alors que le régime militaire de ce pays d'Afrique de l'Ouest continue de détenir des travailleurs pour faire pression sur les entreprises de son secteur minier afin qu'elles paient des millions de dollars d'impôts supplémentaires.

Barrick Gold a confirmé dans un communiqué mardi que quatre employés de son complexe minier de Loulo-Gounkoto avaient été inculpés et attendaient leur procès après leur arrestation lundi soir.

La société a déclaré qu'elle rejetait les accusations mais n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Les autorités maliennes ont refusé de commenter les arrestations.

Les mêmes employés de Barrick Gold avaient été brièvement placés en détention en septembre. Barrick Gold affirme qu'elle cherche à finaliser un accord qui guiderait son partenariat avec le gouvernement malien, y compris la part de l'État dans les bénéfices économiques générés par le site minier et le "cadre juridique dans lequel cela serait géré".

Dans sa déclaration de mardi, Mark Bristow, PDG de Barrick Gold, a indiqué que "les tentatives pour trouver une solution mutuellement acceptable ont jusqu'à présent été infructueuses, mais nous restons déterminés à nous engager avec le gouvernement afin de résoudre toutes les plaintes déposées contre la société et ses employés et d'obtenir la libération rapide de nos collègues injustement emprisonnés".

Différend fiscal

Au début du mois, le PDG de la société australienne Resolute Mining et deux employés ont été arrêtés à Bamako, la capitale du Mali. Ils ont été libérés après que la société a versé 80 millions de dollars aux autorités maliennes pour résoudre un différend fiscal et a promis de payer 80 millions de dollars supplémentaires dans les mois à venir.

Le Mali est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique, mais il est confronté depuis des années à la violence djihadiste et à des niveaux élevés de pauvreté et de faim. L'armée a pris le pouvoir en 2020 et le régime a soumis les sociétés minières étrangères à une pression croissante en cherchant à consolider les recettes de l'État.

"Le Mali va probablement continuer à utiliser les détentions, les arrestations et même les inculpations de cadres miniers pour obliger les entreprises étrangères à se conformer aux nouvelles réglementations et à générer des fonds à court terme", a déclaré à l'Associated Press Beverly Ochieng, analyste au cabinet de conseil Control Risks Group.

Code minier

"Ces réglementations sont actuellement appliquées de manière rétroactive, ce qui risque d'accroître les litiges réglementaires et de rendre le secteur minier difficile et imprévisible pour les entreprises occidentales", a ajouté Mme Ochieng.

L'année dernière, les autorités militaires du Mali ont réalisé un audit du secteur minier avant d'élaborer un nouveau code minier cette année. En août, les autorités ont mis en place une commission chargée de négocier avec les sociétés minières sur ce que le gouvernement estime qu'elles doivent selon l'audit.

M. Ochieng a déclaré que l'audit du gouvernement n'avait pas été transparent et que le nouveau code minier accordait une plus grande part aux autorités maliennes.

Au début de l'année, les sociétés minières canadiennes B2Gold et Allied Gold ont accepté les demandes, en effectuant des paiements aux autorités et en acceptant le nouveau code minier.