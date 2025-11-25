Mali : 82 camions-citernes nigériens entrent à Bamako

Face au blocus terroriste, la solidarité des pays de l'AES s'affirme. 82 camions-citernes nigériens sont arrivés à Bamako samedi dernier.

Le convoi a été escorté sur 1 400 km en 21 jours par l'armée nigérienne et accueilli en grande pompe par les autorités maliennes. Depuis le mois de septembre, Bamako est frappé par une pénurie de carburant.

Les djihadistes du JNIM affiliés à Al-Qaïda s'attaquent aux camions-citernes sur les principaux axes routiers menant à la capitale malienne.

Conséquences : les écoles et universités ont fermé quelques semaines et les prix du carburant ont explosé sur le marché noir. Les robinets des stations-services sont à sec une stratégie de pression économique que tente d'imposer les terroristes. Malgré les risques, certains chauffeurs continuent de ravitailler la capitale et ses environs.