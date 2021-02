Premières neiges en Libye depuis 15 ans

La Montagne verte, dans le nord-est de la Libye, a été recouverte de neige cette semaine pour la première fois depuis 15 ans. La rare rafale de neige a commencé lundi et devrait se poursuivre pendant au moins deux jours encore.

Les familles de la région de Sidi Mohamed Al-Hamri ont revêtu des vêtements chauds et sont allées se lancer des boules de neige, construire des bonshommes de neige et profiter du paysage hivernal. Le résident local Muhammad Saleh a déclaré qu'il espérait que le temps inhabituel annonçait un avenir meilleur pour le pays. "Nous espérons que la chute de neige sera un bon signe pour notre pays en unifiant nos institutions et en unifiant notre patrie", a déclaré Muhammad Saleh.

Des températures proches et inférieures à zéro ont été enregistrées lundi dans les villes de Al-Bayda, Yefren, Nalut et Al-Marj, ainsi que dans les montagnes de Green Mountain et de Nafusa, selon le Centre météorologique national libyen.