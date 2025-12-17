Le Maroc lance l'opération grand froid en direction de 73 000 ménages

Températures glaciales, fortes pluies et chutes de neige affectent plusieurs régions du pays.

Le Maroc lance l'opération grand froid en direction de dizaines de milliers de familles touchées par les intempéries hivernales. Dimanche, de violentes pluies ont provoqué des crues soudaines dans la ville côtière de Safi, faisant au moins 37 morts. Environ 70 maisons et commerces ont été endommagés dans la vieille ville. Des véhicules ont été emportés et plusieurs routes coupées. Selon les autorités, l’opération de secours concerne 28 provinces touchées par le froid, la neige et les précipitations.

Des vivres et des couvertures seront distribués à près de 73 000 ménages. Les services météorologiques ont émis une alerte rouge pour des chutes de neige pouvant atteindre 80 centimètres dans le Haut Atlas, et une alerte orange pour de fortes pluies, jusqu’à 50 millimètres, dans une grande partie du centre et du nord du pays.

Dans la région montagneuse de Ouarzazate, la neige atteint déjà 50 centimètres et les températures sont descendues en dessous de zéro. Ces intempéries surviennent après sept années de sécheresse, qui ont fortement affecté les réserves en eau du royaume.