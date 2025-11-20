PAM : la lutte contre la faim représente moins de 1 % des dépenses militaires

Le Programme alimentaire mondial a publié son nouveau rapport intitulé « Perspectives mondiales 2026 ».

Dans ce document, le PAM estime que mettre un terme à la famine d'ici 2030 ne coûterait que 93 milliards de dollars par an, soit moins de 1 % des 21 900 milliards de dollars dépensés en budgets militaires au cours de la dernière décennie.

D'ici 2026, 318 millions de personnes seraient confrontées au manque de nourriture, soit plus du double du chiffre enregistré en 2019, selon le rapport « Perspectives mondiales 2026 » publié par l'agence alimentaire.

Pour le Pam, l'aide internationale apportée aux populations les plus touchées par la faim dans le monde est « lente, fragmentée et insuffisante ».

Ce qui signifie, selon l'agence onusienne, que de nombreuses personnes vivant dans les zones de conflit à travers le monde ne pourront probablement pas bénéficier d'une aide suffisante l'année prochaine.

L'an prochain, l'agence prévoit d'aider 110 millions de personnes vulnérables pour un coût estimé à 13 milliards de dollars, en fournissant une aide alimentaire d'urgence, un soutien nutritionnel, des programmes de résilience communautaire et une assistance technique afin de renforcer les systèmes nationaux.