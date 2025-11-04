Bienvenue sur Africanews

Ouragan Melissa : le PAM intensifie ses distributions d'aide humanitaire

De l'aide humanitaire sur le tarmac de l'aéroport international Norman Manley à Kingston, Jamaïque, 1er novembre 2025   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AP

Jamaïque

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) intensifie ses efforts pour venir en aide aux populations affectées par le passage de l’ouragan Melissa dans les Caraïbes.

L’agence onusienne a prévenu que le rétablissement des nations touchées s’annonçait comme "un très long marathon."

Haïti, Cuba et la Jamaïque comptent parmi les pays les plus durement frappés. Sans réseau téléphonique ni électricité, certaines communautés restent coupées du monde.

"Notre engagement en tant que Programme alimentaire mondial est de répondre à leurs besoins alimentaires immédiats, mais aussi de continuer à soutenir les gouvernements nationaux dans ce qui sera probablement un rétablissement marathon," a déclaré Alexis Masciarelli, chef de la communication du PAM pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

Près de six millions de personnes ont été touchées par le passage de Melissa. Au total, l’ouragan de catégorie 5 a fait une soixantaine de morts dans les Caraïbes, dont au moins 28 en Jamaïque.

Le Programme alimentaire mondial continue de distribuer des rations d’urgence aux familles sinistrées. Lundi, environ 1500 personnes avaient reçu des colis alimentaires en Jamaïque selon l'organisation. L’aide humanitaire a atteint 181 000 personnes à Cuba et 12 700 personnes dans la région du Grand Sud à Haïti.

L’agence onusienne a lancé un appel d’urgence de 74 millions de dollars pour venir en aide à plus d’un million de personnes dans les Caraïbes.

