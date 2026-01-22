La faim menace de nouveau le nord-est du Nigeria

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti jeudi que plus d’un million de personnes pourraient perdre l’accès à l’aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence dans les semaines à venir, faute de financement.

L’agence indique qu’en février, son assistance sera réduite à seulement 72 000 personnes, contre 1,3 million aidées l’an dernier pendant la saison de soudure. Le PAM fournit une aide alimentaire dans la région depuis 2015, touchant près de deux millions de personnes par an dans les zones les plus touchées.

« Malgré les contributions généreuses, nos ressources sont désormais épuisées », a déclaré David Stevenson, directeur national du PAM au Nigeria. « Cela aura des conséquences humanitaires, sécuritaires et économiques catastrophiques pour les personnes les plus vulnérables. »

La violence dans le nord du Nigeria a déplacé 3,5 millions de personnes, détruit les réserves alimentaires et aggravé la malnutrition. Les attaques menées par des groupes armés ont également dissuadé les agriculteurs d’utiliser leurs terres. La semaine dernière, plus de 150 fidèles ont été enlevés lors d’attaques contre trois églises dans le nord-ouest du pays.

La crise alimentaire s’est encore aggravée avec la réduction massive de l’aide américaine, notamment la suppression de fonds de l’USAID, qui a affecté plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Selon le PAM, 35 millions de Nigérians risquent de souffrir de famine cette année, un chiffre record sur le continent.