Afrique du Sud : manifestation contre la dette et le changement climatique

Des actions pour la crise de la dette mondiale et la responsabilité climatique figurent parmi les revendications des activistes qui ont manifesté mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud à l'approche du sommet du G20.

Le sommet de deux jours s'ouvre samedi et devrait attirer des dirigeants et des diplomates de haut rang de plus de 40 pays, ainsi que des institutions mondiales telles que les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce.

Une vitrine que les activistes veulent utiliser pour faire entendre leurs voix. Alors que le pays hôte, souhaite donner la priorité aux questions qui touchent les pays pauvres, notamment les réponses aux catastrophes aggravées par le changement climatique

"Notre réalité, c'est que partout dans le monde, ce n'est pas seulement au Kenya, à Madagascar, au Maroc, au Népal ou en Indonésie. Cela se passe dans le monde entier. Les 99 % se soulèvent contre les oligarques du monde, contre les milliardaires du monde et contre les multinationales, que les grandes superpuissances du monde soutiennent pour nous tyranniser et piller nos richesses.'', a déclaré Sekoetlane Phamodi, directeur de l'African Climate Foundation's New Economy Hub.

Et d'ajouter : Ce dont nous avons besoin, c'est de clarté et de courage de la part des dirigeants mondiaux pour garantir que nous sommes réellement protégés contre la faim, protégés contre les catastrophes climatiques en cours, et que nous assurons également la dignité du développement, que nous méritons".

L'année dernière, 3,3 milliards de personnes vivaient dans des pays qui payaient plus d'intérêts sur leur dette qu'ils n'en consacraient à la santé ou à l'éducation, et ce chiffre passera à 3,4 milliards cette année, selon l’ONU.