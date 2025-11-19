Ouganda : l'opposition sévèrement réprimée à l'approche des élections présidentielles 

La police refuse l’accès à un lieu de campagne aux partisans du candidat d’opposition Bobi Wine. Pendant ce temps, une autre figure de l’opposition, le Dr Kizza Besigye, achève sa première année derrière les barreaux.

Sur ces images amateurs présentées ci-dessus, on peut voir la police refuser l’accès à un lieu de campagne aux partisans du candidat d’opposition Bobi Wine. Les membres de la Plateforme de l'unité nationale étaient venus nombreux à Arua pour l'arrivée de leur candidat à l'élection présidentielle de 2026.

Robert Kyagulanyi Ssentamu, s'est lancé dans la politique après une carrière de musicien, ce qui lui a permis de gagner le soutien des jeunes électeurs.

À plusieurs reprises, l’opposant a dit craindre pour sa sécurité.

Pendant ce temps, une autre figure de l’opposition, le Dr Kizza Besigye, achève sa première année derrière les barreaux. Inculpés pour trahison devant la Haute Cour, ses partisans estiment que l'affaire est motivée par des raisons politiques, illustrant les craintes persistantes liées à la répression de la dissidence en Ouganda.

Sur X son épouse, Winnie Byanyima a publié un hommage réclamant justice et appelant à sa libération.