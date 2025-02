Ouganda : le procès de l'opposant Kizza Besigye de nouveau reporté

Alors qu’il devait comparaître devant le tribunal civil mercredi, l’opposant ougandais Kizza Besigye, quatre fois candidat à la présidence, n’a fait qu’une brève apparition avant qu’un juge ne le déclare trop malade pour suivre la procédure.

Les avocats de l’opposant tentaient d’obtenir sa liberté alors qu’il est détenu dans une prison de haute sécurité de la capitale Kampala, vers laquelle il a été reconduit.

"La justice de l'affaire exigeait qu'il y ait aujourd'hui un recours, qu'il y ait une décision et qu'elle soit instantanée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour aggraver les choses, nous n'avons reçu aucune idée ou indice sur la date à laquelle la décision sera rendue", a déclaré Erias Lukwago, avocat de Kizza Besigye.

La famille de Beisgye affirme qu'il a entamé une grève de la faim pour protester contre son maintien en détention après que la Cour suprême de l'Ouganda a statué, le mois dernier, que les tribunaux militaires ne pouvaient juger des civils.

"Je suis dévastée. Mais je ne suis pas surprise. Besigye est un captif. Il a été kidnappé. Il est en captivité comme nous tous. (Le président Yoweri) Museveni nous a tous mis en captivité", a expliqué Winnie Byanyima, épouse de Kizza Besigye.

Le maintien en détention de M. Besigye attire de plus en plus l'attention, car ses partisans, les militants et d'autres personnes avertissent qu'il a besoin de soins médicaux et qu'il devrait être libéré de ses conditions de détention.

Ils affirment que toute atteinte à sa personne pendant sa détention pourrait déclencher des troubles meurtriers dans ce pays d'Afrique de l'Est.

"Il ne s'agit pas de poursuites, mais de persécution. Le Dr Besigye n'aurait pas été traduit en justice aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de pressions. Vous remarquez que c'est le même juge qui a envoyé Kakwenza (Rukirabashaija) en prison au lieu de l'envoyer aux soins intensifs après de graves tortures. C'est ce même juge qui a déclaré que la distribution d'argent au parlement était légale. En même temps, c'est le même juge qui renvoie le Dr Kizza Besigye en prison au lieu de l'envoyer à l'hôpital", a indiqué Robert Kyagulanyi "Bobi Wine", leader de l'opposition ougandaise.

Les avocats de Besigye affirment que lui et d'autres personnes inculpées avant la cour martiale auraient dû être libérés immédiatement.

Les responsables de la justice affirment qu'ils étudient les preuves contre Besigye afin de l'inculper devant un tribunal civil.