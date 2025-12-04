Ouganda : l’ONU déplore la répression à l’approche des élections

À quelques semaines des élections générales en Ouganda, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme exprime sa profonde inquiétude face à une montée de la répression visant l’opposition politique et les médias.

Dans une déclaration enregistrée le 3 décembre 2025, la porte-parole de l’ONU, Ravina Shamdasani, dénonce une série d’arrestations arbitraires, d’intimidations contre des militants et de restrictions imposées aux journalistes et aux plateformes d’information. Selon elle, ces pratiques « compromettent le climat électoral » et menacent la possibilité d’un scrutin libre et crédible.

L’ONU appelle les autorités ougandaises à garantir les droits fondamentaux, à mettre fin aux violences et à permettre à toutes les voix – y compris critiques – de s’exprimer sans crainte.

Les élections prévues au début de l’année 2026 se déroulent dans un contexte politique tendu, où plusieurs partis d’opposition affirment que leur campagne est entravée. Les observateurs internationaux redoutent que le scrutin ne puisse se tenir dans un cadre véritablement ouvert, alors que le pays multiplie les mesures de contrôle sur l’espace public et médiatique.