France : Macron annonce la création d'un service militaire pour les jeunes de 18 à 19 ans

Le président français Emmanuel Macron a dévoilé jeudi un nouveau plan national de service militaire, alors que la France cherche à renforcer ses forces armées pour faire face aux préoccupations croissantes concernant la menace que représente la Russie pour les nations européennes au-delà de la guerre en Ukraine.

Macron a annoncé que les volontaires âgés de 18 et 19 ans commenceront à servir l'année prochaine dans le cadre d'un nouveau programme de service militaire de 10 mois.

« Un nouveau service national devrait être progressivement mis en place à partir de l'été prochain », a déclaré M. Macron dans un discours prononcé à la base militaire de Varces, située dans les Alpes françaises.

Les jeunes volontaires serviront uniquement sur le territoire métropolitain et dans les territoires d'outre-mer, et non dans le cadre des opérations militaires françaises à l'étranger, a déclaré M. Macron.

Au début de l'année, Macron a annoncé son intention d'offrir aux jeunes Français une nouvelle possibilité de s'engager volontairement dans l'armée.

La conscription, à laquelle la France a mis fin en 1996, n'est pas envisagée.

Il a déclaré que la France cherchait à renforcer ses défenses, car la guerre menée par la Russie en Ukraine exposait le continent européen à un « risque majeur ».

Macron a annoncé 6,5 milliards d'euros (7,6 milliards de dollars) de dépenses militaires supplémentaires pour les deux prochaines années.

Il a déclaré que la France viserait à dépenser 64 milliards d'euros en dépenses de défense annuelles en 2027, dernière année de son second mandat.

Cela représenterait le double des 32 milliards d'euros de dépenses annuelles enregistrées lors de son entrée en fonction en 2017.

L'armée française compte actuellement environ 200 000 militaires d'active et plus de 40 000 réservistes, ce qui en fait la deuxième plus importante de l'Union européenne, juste derrière la Pologne.

La France souhaite porter le nombre de réservistes à 100 000 d'ici 2030.

Le nouveau chef d'état-major de l'armée française, le général Fabien Mandon, a lancé la semaine dernière un avertissement sur la nécessité pour le pays de se préparer à « perdre ses enfants » en cas de conflit potentiel avec la Russie, des propos qui ont suscité un tollé dans tout le spectre politique.

La Russie a annexé 20 % du territoire géorgien en 2008, la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, a déclaré le général Mandon.

Macron a clairement indiqué que les volontaires du service militaire national ne seraient pas envoyés au front.

La France n'est pas le seul pays européen à renforcer ses capacités militaires.

L'Allemagne redouble d'efforts pour attirer davantage de recrues, notamment grâce à un nouveau service militaire volontaire. Le projet doit encore être approuvé par le Parlement.

Le ministre belge de la Défense a envoyé ce mois-ci une lettre aux jeunes de 17 ans pour les encourager à s'engager dans l'armée l'année prochaine, dans le but de sélectionner 500 candidats âgés de 18 à 25 ans pour lancer le programme en septembre.

La Pologne a récemment lancé un nouveau programme de formation militaire volontaire et vise à former 100 000 volontaires par an à partir de 2027, dans le but de constituer une armée de réservistes face à l'inquiétude croissante suscitée par la Russie. Il ne s'agit pas d'un retour au service militaire universel, mais plutôt d'un système de réserve.

Dix pays de l'UE ont instauré le service militaire obligatoire : l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie et la Suède. La Norvège, qui n'est pas membre de l'UE, a instauré le service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes. La durée du service varie de deux mois en Croatie à 19 mois en Norvège.