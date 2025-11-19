Le Maroc enchaîne sa 18e victoire d'affilée avant sa CAN à domicile

Le Maroc surfe sur une longue série d'invincibilité. Sa 18e victoire consécutive a eu lieu mardi au Grand stade de Tanger face à l'Ouganda, succès 4 buts à 0.

Il s'agit du deuxième et dernier match de préparation en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations, que le royaume abritera du 21 décembre au 18 janvier 2026. Le Maroc a remporté tous ses matches depuis le 26 mars 2024 et a fait un nul 0-0 contre la Mauritanie. Les Lions de l'Atlas détiennent ainsi le record mondial de succès consécutifs depuis leur victoire 1-0 face au Congo en octobre dernier. Le dernier record de 15 victoires était détenu par l'Espagne entre 2008 et 2009.

Le Maroc a remporté son seul trophée continental en 1976, 49 ans de disette que les hommes de Walid Regragui veulent faire oublier à domicile après une sortie prématurée en huitièmes de finale lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire.

Le match d'ouverture les opposera aux Comores le 21 décembre prochain.

Neuf stades et six accueilleront la compétition. Le pays hôte évoluera dans le groupe A aux côtés de la Zambie, des Comores et du Mali.