L'équipe marocaine partira à Tanger pour disputer ses matchs amicaux

La sélection nationale marocaine de football a terminé mercredi soir sa dernière séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI. Les Lions de l’Atlas s’envolent pour Tanger, où ils affronteront le Mozambique le 14 novembre et l’Ouganda le 18, au Grand Stade de Tanger, dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations.

Walid Ragragui, accompagné de son staff technique, a centré ce stage sur le renforcement de l’unité entre les joueurs et la mise en place des schémas tactiques en vue des prochains rendez-vous, il promet du spectacle lors de cette CAN 2025.

"Nous allons organiser la meilleure Coupe d'Afrique", a déclaré Ragragui. "Nous voulons montrer à tout le continent que le Maroc dispose d’un haut niveau d’organisation et de personnel. Il y aura une véritable union nationale, et des célébrations auront lieu en dehors du terrain, pour que tout le monde se sente impliqué."

L’entraîneur reste confiant malgré l’absence de plusieurs cadres, dont Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) et Nayef Aguerd (Olympique de Marseille), blessés avec leurs clubs respectifs.

Ces rencontres amicales permettront de jauger la préparation et l’harmonie de l’équipe avant le grand rendez-vous continental, offrant aux supporters l’occasion de suivre de près leurs stars au Grand Stade de Tanger.

Le Maroc sera dans le groupe A de la CAN, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie, du 21 décembre au 18 janvier.