Gabon : 9 anciens collaborateurs d'Ali Bongo condamnés pour corruption

DOSSIER - Le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre 2022 au siège de l'ONU.   -  
By Ali Bamba

Gabon

Au Gabon, neuf anciens collaborateurs de l'ex-président Ali Bongo ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à quinze ans.

Les prévenus ont été reconnus coupables de détournement massif de fonds publics, corruption et blanchiment d'argent.

Le verdict de la Cour criminelle spécialisée de Libreville intervient six jours après la condamnation par contumace de Sylvia et Noureddine Bongo à vingt ans de réclusion criminelle.

L'accusation évoque des crimes financiers qui ont eu lieu pendant les 14 années de pouvoir d'Ali Bongo de 2009-2023.

L'affaire porte sur un montant total d'environs 4 917 milliards de francs CFA, soit près de 7,5 milliards d'euros.

Une somme qui aurait été détournée pour l'acquisition de champs pétroliers, deux avions Boeing et des biens mobiliers au Gabon, au Maroc et à Londres selon le parquet.

