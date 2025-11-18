Israël : l'adieu à l'étudiant tanzanien assassiné par le Hamas

Israël a organisé une cérémonie d’adieu en l'honneur de Joshua Loitu Mollel mardi à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, avant le retour de la dépouille en Tanzanie. Les restes de l'étudiant tanzanien ont été rapatriés de Gaza début novembre.

Le tanzanien de 21 ans a été enlevé en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Détenu à Gaza, il sera finalement assassiné comme plusieurs autres otages. Une disparition précoce pour ce jeune tanzanien venu en Israël approfondir ses connaissances en agriculture.

"Un jeune homme, Joshua, si prometteur, rêvait de s'aventurer dans le domaine de l'agriculture et de contribuer à l'entreprise agricole après avoir terminé son stage en Israël, mais ce rêve a été interrompu par le Hamas, qui l'a brutalement tué en ce jour fatidique. En effet, sa perte est dévastatrice et profondément ressentie non seulement par la famille, mais aussi par le gouvernement et les peuples de Tanzanie. ", a déclaré Alex Gabriel Kalua, ambassadeur de Tanzanie en Israël.

L’État hébreux était représenté à la cérémonie par la vice-ministre des affaires étrangères, Sharren Haskel qui a décrit un moment de profonde tristesse.

Joshua Loitu Mollel, était arrivé au kibboutz Nahal Oz en Israël 19 jours seulement avant l’attaque du Hamas. Sa mort