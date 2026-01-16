Les inondations ont fait au moins 10 morts en Afrique du Sud

Afrique du Sud
En Afrique du Sud, les inondations provoquées par des pluies torrentielles ont fait au moins 10 morts selon les données officielles publiées jeudi.
Le parc national Kruger a été fermé en raison des intempéries. Alors que les précipitations ont coûté la vie à neuf personnes dans un village de la province sud-africaine du Limpopo, près du Kruger.
Des images diffusées par l’armée sud-africaine montrent un hélicoptère militaire évacuant par les airs des habitants bloqués dans les arbres.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu jeudi dans la province du Limpopo « pour évaluer l'étendue des dégâts et la réponse du gouvernement ».
Le ciel est loin de se dégager, et pour cause, le service météorologique a émis une alerte maximale pour de nouvelles précipitations dans certaines régions du pays.
Au moins 19 personnes sont mortes dans le Mpumalanga depuis le début des pluies en novembre selon les autorités locales.
