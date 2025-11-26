Bienvenue sur Africanews

Thaïlande : le sud en alerte maximale avec l’aggravation des inondations

Des voitures et des maisons submergées par les eaux de crue dans la province de Songkhla, au sud de la Thaïlande, mercredi 26 novembre 2025.   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Thaïlande

Le sud de la Thaïlande reste en état d’alerte alors que les inondations continuent de s’étendre. La province de Songkhla, la plus touchée, a été placée en état d’urgence, tandis que plus de 2,1 millions de personnes ont déjà été affectées par les crues.

Les services météorologiques thaïlandais annoncent la poursuite de pluies abondantes susceptibles de provoquer de nouvelles crues soudaines dans plusieurs provinces du Sud, dont Songkhla, Yala, Pattani, Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Trang, Satun et Surat Thani. Ces précipitations pourraient entraîner des montées rapides des eaux, en particulier dans les zones situées en contrebas ou proches des cours d’eau.

Face à la situation, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a confié la coordination des secours au commandant suprême des Forces armées royales thaïlandaises. Des équipes ont été déployées pour distribuer nourriture, produits essentiels et soutenir les opérations d’évacuation.

Mardi, les autorités ont mobilisé des hélicoptères pour secourir des habitants et des touristes isolés.

Le porte-parole du gouvernement, Siripong Angkasakulkiat, a déclaré que 33 personnes sont mortes dans sept provinces, les causes étant notamment des inondations soudaines, des électrocutions et des noyades. Environ 7 000 touristes étrangers, pour la plupart venus de Malaisie et de Singapour, seraient actuellement bloqués dans la région de Hat Yai, où plusieurs axes routiers sont coupés.

