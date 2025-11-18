ONU : le Conseil de Sécurité approuve le plan américain pour Gaza

Le vote approuve le plan de paix du président américain Donald Trump, également connu sous le nom de "plan de cessez-le-feu en 20 points."

Treize des quinze membres ont voté en faveur de cette résolution. La Russie, qui a soumis une autre proposition sur Gaza la semaine dernière, et la Chine se sont abstenues lors du vote, mais n'ont pas utilisé leur droit de veto.

Le plan propose la création d'un conseil dirigé par Donald Trump chargé de superviser la gouvernance et la reconstruction de Gaza. Il prévoit également la mise en place d'une force internationale chargée de la stabilisation.

Si cette proposition définit une voie possible vers un État palestinien indépendant, le texte reste flou, ne proposant ni calendrier ni garanties.

Le vote constitue toutefois une nouvelle étape cruciale pour le fragile cessez-le-feu et les efforts visant à définir l'avenir de Gaza après deux années de guerre entre Israël et le Hamas.

Donald Trump a applaudi ce vote, déclarant qu'il s'agit de l'une des approbations les plus importantes de l'histoire des Nations Unies. L'ambassadeur des États-Unis à l’ONU, Mike Waltz, a qualifié la résolution d'historique et de constructive" déclarant qu'elle ouvre une nouvelle voie pour le Moyen-Orient. "La résolution d'aujourd'hui représente une nouvelle étape importante vers une bande de Gaza stable qui pourra prospérer et un environnement qui permettra à Israël de vivre en sécurité", a-t-il déclaré. Il a souligné que la résolution "n'est qu'un début".

Les pays arabes et les autres pays musulmans qui ont exprimé le souhait de fournir des troupes à une force internationale avaient indiqué que l'autorisation du Conseil de sécurité était essentielle à leur participation.