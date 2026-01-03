Conseil de sécurité : la RDC et le Liberia parmi les membres non permanents

Le Conseil de sécurité a accueilli vendredi, cinq nouveaux membres non permanents pour la période 2026-2027; dont deux pays africains : la République démocratique du Congo et le Liberia.

La vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC a promis une contribution de son pays dans le maintien de la paix.

''En ce qui concerne la paix et la sécurité, nous contribuerons activement aux discussions sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. En tant que pays hôte depuis plus de deux décennies de l'une des plus grandes missions de maintien de la paix, la RDC a acquis une expérience concrète des défis et des limites de ces instruments.'', a déclaré Noëlla Ayeganagato Nakwipone, Vice-ministre des Affaires étrangères, République démocratique du Congo.

Diplomatie et consensus sont les éléments que le Liberia entend encourager pendant ce passage au Conseil de sécurité.

'' Le Libéria se présente devant le Conseil de sécurité guidé par son expérience et ancré dans la Charte des Nations Unies. Nous sommes attachés à la diplomatie, car nous avons payé le prix de son absence. Nous sommes déterminés à établir des ponts, à encourager le consensus et à contribuer de manière constructive à un monde plus sûr.'', a expliqué Lewis Garseedah Brown II, représentant permanent auprès des Nations Unies, Libéria : «

Outre la RDC et le Liberia, la Lettonie, Bahreïn et la Colombie ont aussi été accueillis comme nouveaux membres non permanents.