L'Afrique du Sud suspecte Israël de déplacer des Gazaouis par subterfuge

Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a critiqué lundi un avion arrivé dans le pays avec plus de 150 Palestiniens à bord. Ronald Lamola a déclaré que ces arrivées s’inscrivaient dans le cadre d'un programme plus large visant à évacuer Gaza et la Cisjordanie par le biais d'un réseau de vols affrétés.

Ses commentaires ont été perçus comme accusant Israël d'être à l'origine d'une campagne visant à expulser des personnes des territoires palestiniens et à les envoyer dans d'autres pays.153 Palestiniens sont arrivés à Johannesburg jeudi.

L'autorité israélienne chargée de la mise en œuvre des politiques civiles dans les territoires palestiniens a déclaré que les Palestiniens à bord de l'avion affrété pour l'Afrique du Sud avaient quitté la bande de Gaza après avoir reçu l'autorisation d'un pays tiers de les accueillir dans le cadre d'une politique du gouvernement israélien autorisant les habitants de Gaza à quitter le territoire. Ce pays tiers n'a pas été nommé.

Le gouvernement israélien a déjà accepté la promesse du président américain Donald Trump de vider définitivement la bande de Gaza de ses plus de 2 millions de Palestiniens, dans le cadre d'un plan qui, selon les groupes de défense des droits, équivaudrait à un nettoyage ethnique. À l'époque, M. Trump avait déclaré qu'ils ne seraient pas autorisés à revenir.

Depuis, M. Trump est revenu sur sa décision et a négocié un cessez-le-feu entre Israël et le groupe militant Hamas, qui permet aux Palestiniens de rester à Gaza.Au début de l'année, Israël a discuté avec le Sud-Soudan de la possibilité de réinstaller des Palestiniens de Gaza dans le cadre d'une initiative israélienne plus large visant à faciliter l'émigration massive depuis le territoire.

Il a également proposé des plans de réinstallation des Palestiniens à d'autres gouvernements africains. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les services de renseignement mèneraient une enquête pour déterminer qui était derrière l'avion transportant des Palestiniens qui est arrivé à l'aéroport international O.R. Tambo de Johannesburg en provenance de l'aéroport Ramon, dans le sud d'Israël, après une escale au Kenya.

"Nous ne voulons pas que d'autres vols nous parviennent, car il s'agit clairement d'un programme visant à expulser les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie", a déclaré M. Lamola.