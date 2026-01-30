Bienvenue sur Africanews

L'Afrique du Sud notifie l'expulsion du plus haut diplomate israélien

L’Afrique du Sud a déclaré vendredi persona non grata le chef adjoint de la mission diplomatique israélienne et lui a ordonné de quitter le pays dans un délai de 72 heures.

Le ministère sud-africain des Affaires étrangères a indiqué qu’il expulsait Ariel Seidman, chargé d’affaires à l’ambassade, en raison de publications officielles répétées sur les réseaux sociaux israéliens ayant insulté le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Le ministère a également déclaré qu’il y avait eu un manquement délibéré à l’obligation d’informer l’Afrique du Sud des visites de responsables israéliens, qualifiant cela de "violations inacceptables des normes et pratiques diplomatiques".

Seidman est le plus haut responsable diplomatique israélien en Afrique du Sud depuis que Israël a rappelé son ambassadeur en 2023.

Les relations diplomatiques entre l’Afrique du Sud et Israël étaient déjà fortement tendues après que Pretoria — de longue date soutien du peuple palestinien — a accusé Israël de génocide contre les Palestiniens de Gaza dans une affaire portée devant la plus haute juridiction des Nations unies.

Israël a vigoureusement rejeté ces accusations de génocide et critiqué l’Afrique du Sud, l’accusant d’agir comme le bras juridique du mouvement militant palestinien Hamas en portant cette affaire hautement sensible devant la Cour internationale de Justice.

L’Afrique du Sud a déclaré avoir informé le gouvernement israélien de la décision d’expulser Seidman et l’a accusé de "saper systématiquement" les relations diplomatiques.

La décision d’expulser Seidman devrait également provoquer une vive réaction des États-Unis, proche allié d’Israël.

L’administration Trump a accusé l’Afrique du Sud de mener une politique étrangère anti-américaine en raison de son action en justice contre Israël, et le soutien apparent de Pretoria à la cause palestinienne est au cœur d’un important différend diplomatique avec Washington depuis le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

