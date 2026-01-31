Israël : un haut diplomate sud-africain exhorté à quitter le pays

L'Afrique du Sud a ordonné vendredi au vice-ambassadeur d'Israël de quitter le pays dans les 72 heures.

Ariel Seidman, chargé d'affaires à l'ambassade d'Israël, est accusé d'avoir nui aux relations entre les deux pays par des publications sur les réseaux sociaux insultant le président sud-africain Cyril Ramaphosa et d'avoir violé les protocoles diplomatiques. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères l'a déclaré persona non grata.

M. Seidman est le plus haut responsable diplomatique israélien en Afrique du Sud depuis le rappel de l'ambassadeur d'Israël en 2023.

En réponse, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré sur X qu'il expulsait un haut diplomate sud-africain, Shaun Edward Byneveldt, à qui il a ordonné de quitter Israël dans les 72 heures.

Les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et Israël étaient déjà très tendues après que l'Afrique du Sud, qui soutient depuis longtemps le peuple palestinien, ait accusé Israël de génocide contre les Palestiniens à Gaza dans une affaire portée devant la plus haute juridiction des Nations unies.

Israël a fermement nié ces accusations et a reproché à l'Afrique du Sud d'agir comme le bras juridique du groupe militant palestinien Hamas en portant cette affaire très sensible devant la Cour internationale de justice.

L'expulsion de M. Seidman risque de provoquer une vive réaction de la part des États-Unis, un proche allié d'Israël qui, sous la présidence de Donald Trump, s'est déjà montré particulièrement critique à l'égard de l'Afrique du Sud.