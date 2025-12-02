Gaza : l'Allemagne et l'Egypte exhortent Israël au respect du cessez-le-feu

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a souligné mardi que la priorité actuelle la plus importante dans le conflit de Gaza est la mise en œuvre complète de la première phase du cessez-le-feu, qui comprend la remise de tous les restes mortels des otages et l'amélioration continue de la distribution de l'aide humanitaire.

Il s'exprimait à Berlin aux côtés du ministre égyptien des affaires étrangères, Badr Abdelatty, qu'il a remercié pour les "efforts de médiation intensifs et fructueux" déployés par l'Egypte dans la région.

M. Wadephul a affirmé que le désarmement du Hamas restait essentiel pour assurer un avenir meilleur à Gaza, déclarant clairement qu'il fallait mettre fin au règne du groupe. Il a noté que cette position est claire comme de l'eau de roche pour la communauté internationale.

Le ministre allemand a également appelé Israël à respecter strictement le cessez-le-feu et à autoriser encore plus d'aide humanitaire dans le territoire, un point qu'il a transmis à ses interlocuteurs israéliens.

Le ministre Abdelatty a mis l'accent sur les relations profondes et coordonnées entre l'Egypte et l'Allemagne, soulignant le rôle stratégique de l'Égypte au Moyen-Orient et pour l'accès à l'Afrique.

Mardi, la police israélienne a annoncé avoir reçu les restes présumés d’un des deux derniers otages de Gaza, qui doivent être examinés par l’Institut médico-légal de Tel-Aviv pour identification.